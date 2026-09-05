Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Коннал Трумен - статистика

Шеффилд Уэнсдэй
26 марта 1996 (30), Бирмингем
#27 | Вратарь
186 см | 74 кг
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 5 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
05.09.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Первая лига, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
7 : 2
29.08.2026
Бромли
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
1
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
07.05.2022
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Кардифф
1 : 1
30.04.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
23.04.2022
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкпул
6 : 1
18.04.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
15.04.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
09.04.2022
Бирмингем Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
03.04.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
12.03.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
1 : 2
05.03.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.02.2022
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
2 : 1
22.02.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Сток Сити
2 : 2
19.02.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
12.02.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Борнмут
3 : 1
09.02.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
04.02.2022
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Дерби Каунти
2 : 2
30.01.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
25.01.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
22.01.2022
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
6 : 2
18.01.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Престон
1 : 1
15.01.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Миллуолл
3 : 1
04.12.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
20.10.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Бромвич
1 : 0
15.10.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 3
02.10.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
28.09.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
25.09.2021
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 0
18.09.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бирмингем Сити
1 : 4
15.09.2021
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
10.09.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Барнсли
1 : 1
28.08.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
0 : 5
21.08.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
18.08.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
14.08.2021
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
07.08.2021
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
1
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
3
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
1
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+