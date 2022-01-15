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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 15 января 2022
Престон
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
31'
П. Бауэр
86'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бирмингем Сити
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ч. Эванс
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Хоган
83'
Замена
С. Хоган
️️️️
О. Эрнандес
82'
Замена
Р. Вудс
️️️️
И. Суньич
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
72'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
71'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Б. Поттс
71'
56'
Желтая карточка
Т. Менжи
ГОЛ! 1:0!
П. Бауэр
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
5
Бауэр
8
Каннингэм
14
Джонсон
8
Брауне
44
Поттс
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
4-1-2-1-2
13
Этеридж
15
Менжи
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
20
Гарднер
8
Джеймс
11
Эрнандес
10
Юткевич
91
Бела
17
Эванс
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Эванс
44
Поттс
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
44
Поттс
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
26
Суньич
18
Вудс
18
Вудс
26
Суньич
11
Эрнандес
25
Хоган
25
Хоган
11
Эрнандес
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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