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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бирмингем Сити
Кардифф - Бирмингем Сити: обзор матча 30 апреля 2022
Кардифф
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
82'
У. Волкс (П)
22'
Ж. Бела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Бирмингем Сити
82'
Желтая карточка
Н. Этеридж
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Волкс
82'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Т. Дойл
77'
Желтая карточка
У. Волкс
76'
75'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Ж. Бела
Желтая карточка
К. Нельсон
67'
64'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
58'
Желтая карточка
Н. Гордон
Желтая карточка
К. Драме
57'
Желтая карточка
М. МакГиннес
48'
Замена
У. Волкс
️️️️
Р. Уинтл
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бела
Пас отдал
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-3-3-1
12
Филлипс
15
Денхэм
25
МакГиннес
35
Нельсон
16
Драме
24
Уинтл
38
Нг
20
Дойл
9
Харрис
34
Кинг
9
Хагилл
4-1-2-2-1
13
Этеридж
5
Гордон
32
Фрэнд
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
20
Гарднер
7
Бакуна
11
Эрнандес
91
Бела
33
Тэйлор
24
Уинтл
6
Волкс
6
Волкс
24
Уинтл
20
Дойл
36
Ваттерс
36
Ваттерс
20
Дойл
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
91
Бела
10
Грэм
10
Грэм
91
Бела
Остались в запасе
Кардифф
Бирмингем Сити
40
Рохан Лутхра
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
43
Jai Semenyo
ЦЗ
10
Рубин Колуилл
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Бирмингем Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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