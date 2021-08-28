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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бирмингем Сити
Барнсли - Бирмингем Сити: обзор матча 28 августа 2021
Барнсли
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
6'
К. Стайлс
33'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бирмингем Сити
89'
Желтая карточка
К. Педерсен
Желтая карточка
К. Стайлс
86'
Замена
Я. Мун
️️️️
Т. Сиббик
84'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
80'
76'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
65'
Желтая карточка
Х. Дин
58'
Желтая карточка
Т. Чон
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
И. Суньич
Желтая карточка
Р. Палмер
29'
25'
Желтая карточка
Р. Вудс
ГОЛ! 1:0!
К. Стайлс
Пас отдал
К. Одуор
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
15
Китчинг
29
Одуор
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
19
Бенсон
28
Фризер
12
Вудроу
4-1-1-1-3
20
Шаркич
24
Педерсен
6
Дин
4
Робертс
2
Колен
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
6
Сиббик
4
Мун
4
Мун
6
Сиббик
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
Остались в запасе
Барнсли
Бирмингем Сити
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Барнсли - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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