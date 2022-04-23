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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Миллуолл
Бирмингем Сити - Миллуолл: обзор матча 23 апреля 2022
Бирмингем Сити
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
47'
Ж. Бакуна
79'
Л. Тэйлор (П)
68'
О. Бурк
90+8'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Миллуолл
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
Б. Афобе
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
87'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. МакНамара
Желтая карточка
И. Суньич
86'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Ж. Бела
82'
80'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Тэйлор
79'
74'
Желтая карточка
Д. Купер
72'
Желтая карточка
Д. МакНамара
68'
ГОЛ! 1:1!
О. Бурк
Пас отдал
Д. МакНамара
63'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Ш. Хатчинсон
Желтая карточка
Л. Тэйлор
54'
Желтая карточка
М. Робертс
52'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бакуна
47'
25'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Этеридж
32
Фрэнд
5
Гордон
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
20
Гарднер
7
Бакуна
91
Бела
11
Эрнандес
33
Тэйлор
4-2-4
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Баллард
6
Сэйвилл
8
Кифтенбельд
9
Брэдшоу
23
Афобе
7
Бурк
20
МакНамара
91
Бела
10
Грэм
10
Грэм
91
Бела
20
МакНамара
18
Леонард
18
Леонард
20
МакНамара
4
Хатчинсон
10
Беннетт
10
Беннетт
4
Хатчинсон
9
Брэдшоу
7
Бьюри
7
Бьюри
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Статистика матча Бирмингем Сити - Миллуолл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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