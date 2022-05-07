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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Блэкберн
Бирмингем Сити - Блэкберн: обзор матча 07 мая 2022
Бирмингем Сити
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
78'
К. Педерсен
29'
Д. Бакли
45'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Блэкберн
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Тэйлор
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Педерсен
Пас отдал
Д. Джеймс
78'
77'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
Замена
Д. Холл
️️️️
Ж. Бакуна
59'
46'
Замена
Б. Дак
️️️️
А. Эдун
45'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бреретон
Пас отдал
Г. Пикеринг
43'
Желтая карточка
А. Эдун
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакли
Пас отдал
Р. Хеджс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
23
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
18
Райан Вудс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Блэкберн
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Этеридж
5
Гордон
24
Педерсен
2
Колен
4
Робертс
26
Суньич
8
Джеймс
7
Бакуна
19
Чон
11
Эрнандес
33
Тэйлор
3-2-1-1-2
1
Камински
27
Трэвис
14
Эдун
4
Айяла
16
Уортон
3
Пикеринг
6
Бакли
22
Бреретон
20
Галлахер
26
Хеджс
7
Бакуна
33
Холл
33
Холл
7
Бакуна
33
Тэйлор
25
Хоган
25
Хоган
33
Тэйлор
14
Эдун
23
Дак
23
Дак
14
Эдун
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Блэкберн
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бирмингем Сити - Блэкберн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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