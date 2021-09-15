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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 15 сентября 2021
Бирмингем Сити
15.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 4
Завершен
Фулхэм
87'
Т. Дини (П)
10'
Д. Одои
44'
А. Митрович (П)
54'
Х. Уилсон
84'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Т. Дини
87'
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Митрович
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
77'
Замена
Э. Моусон
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Т. Чон
75'
73'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
Желтая карточка
Г. Гарднер
67'
65'
Замена
Д. Кина
️️️️
Х. Рид
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Бела
60'
54'
ГОЛ! 0:3!
Х. Уилсон
Пас отдал
Н. Чалоба
Замена
Т. Дини
️️️️
С. Хоган
52'
Желтая карточка
Т. Чон
48'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Митрович
36'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Одои
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Шаркич
4
Робертс
24
Педерсен
2
Колен
6
Дин
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Одои
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
15
Чалоба
14
Сери
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
9
Митрович
91
Бела
20
Гарднер
20
Гарднер
91
Бела
25
Хоган
14
Дини
14
Дини
25
Хоган
19
Чон
15
Анеке
15
Анеке
19
Чон
10
Уилсон
26
Моусон
26
Моусон
10
Уилсон
6
Рид
8
Кина
8
Кина
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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