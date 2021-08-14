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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 14 августа 2021
Бирмингем Сити
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сток Сити
76'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Сарридж
Замена
Д. Леко
️️️️
Л. Юткевич
71'
67'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
65'
58'
Желтая карточка
С. Клукас
Желтая карточка
С. Хоган
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-1-2-3
20
Шаркич
2
Колен
24
Педерсен
4
Робертс
6
Дин
26
Суньич
20
Гарднер
18
Вудс
91
Бела
25
Хоган
10
Юткевич
3-2-3-2
39
Барсик
15
Суттар
16
Уилмот
14
Тимон
2
Смит
5
Эстигард
7
Аллен
6
Клукас
25
Пауэлл
9
Сарридж
26
Флетчер
10
Юткевич
17
Леко
17
Леко
10
Юткевич
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
9
Сарридж
18
Браун
18
Браун
9
Сарридж
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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