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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 февраля 2022
Бирмингем Сити
04.02.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
61'
Л. Тэйлор
64'
Б. Шарп
74'
Д. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
+2
89'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Шарп
Замена
Д. Грэм
️️️️
О. Эрнандес
83'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
83'
Желтая карточка
К. Педерсен
80'
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Богль
Пас отдал
Д. Флек
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
Пас отдал
С. Берге
ГОЛ! 1:0!
Л. Тэйлор
Пас отдал
Ж. Бакуна
61'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
57'
50'
Желтая карточка
Б. Шарп
Желтая карточка
М. Робертс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-1-2
13
Этеридж
2
Колен
24
Педерсен
4
Робертс
15
Менжи
7
Бакуна
20
Гарднер
18
Вудс
11
Эрнандес
33
Тэйлор
25
Хоган
3-3-3-1
25
Фодеринхэм
30
Норрингтон-Дэвис
15
Иган
6
Дэвис
2
Богль
16
Берге
6
Бешам
13
Флек
7
Ндиайе
10
Норвуд
14
Шарп
11
Эрнандес
10
Грэм
10
Грэм
11
Эрнандес
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
14
Шарп
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
8
Джордан Джеймс
ЦП
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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