Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 февраля 2022
Бирмингем Сити
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
27'
Л. Колуилл
44'
Л. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
Д. Корома
️️️️
С. Томас
79'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
77'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Холмс
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Джеймс
66'
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. О'Брайен
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Колуилл
Пас отдал
С. Томас
Замена
И. Суньич
️️️️
М. Колен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
20
Олли Тертон
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
53
Tate Campbell
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
19
Тахит Чон
ПВ
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Данель Синани
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
2-3-2-3
13
Этеридж
2
Колен
24
Педерсен
7
Бакуна
20
Гарднер
18
Вудс
10
Грэм
11
Эрнандес
33
Тэйлор
10
Юткевич
91
Бела
3-4-1-3
5
Пирсон
6
Колуилл
15
Тоффоло
27
О'Брайен
13
Расселл
14
Холмс
6
Хогг
7
Томас
29
Роудс
21
Николлс
20
Тертон
Джеймс
19
Чон
19
Чон
Джеймс
2
Колен
26
Суньич
26
Суньич
2
Колен
8
Джеймс
8
Джеймс
14
Холмс
10
Синани
10
Синани
14
Холмс
7
Томас
37
Корома
37
Корома
7
Томас
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
32
Тэйлор Ричардс
АП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бирмингем Сити - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+