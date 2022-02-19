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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 19 февраля 2022
Сток Сити
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
25'
Т. Кэмбелл
52'
Т. Кэмбелл
12'
Д. Джеймс
58'
Г. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
82'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
С. Флетчер
️️️️
Т. Кэмбелл
79'
Замена
Д. Райт-Филлипс
️️️️
С. Клукас
70'
58'
ГОЛ! 2:2!
Г. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Б. Уилмот
52'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
О. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Сток Сити
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
6
Клукас
7
Аллен
8
Бэйкер
11
Филоджин
18
Браун
23
Кэмбелл
2-4-2-2
13
Этеридж
2
Колен
24
Педерсен
18
Вудс
8
Джеймс
7
Бакуна
20
Гарднер
11
Эрнандес
10
Грэм
91
Бела
33
Тэйлор
23
Кэмбелл
26
Флетчер
26
Флетчер
23
Кэмбелл
6
Клукас
32
Райт-Филлипс
32
Райт-Филлипс
6
Клукас
7
Бакуна
10
Юткевич
10
Юткевич
7
Бакуна
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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