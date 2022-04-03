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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 03 апреля 2022
Бирмингем Сити
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
67'
Л. Тэйлор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Л. Тэйлор
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Бакуна
85'
Замена
И. Суньич
️️️️
Ж. Бакуна
85'
76'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
Желтая карточка
Л. Тэйлор
75'
68'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Грант
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тэйлор
67'
60'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Т. Чон
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
5
Нико Гордон
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-2-3
13
Этеридж
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
7
Бакуна
20
Гарднер
19
Чон
11
Эрнандес
33
Тэйлор
25
Хоган
5
Гордон
3-3-1-2
26
Джонстон
5
Бартли
5
Кларк
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Грант
19
Чон
32
Ричардс
32
Ричардс
19
Чон
7
Бакуна
26
Суньич
26
Суньич
7
Бакуна
33
Тэйлор
10
Юткевич
10
Юткевич
33
Тэйлор
19
Гарднер-Хикман
19
Диангана
19
Диангана
19
Гарднер-Хикман
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
9
Грант
9
Кэрролл
9
Кэрролл
9
Грант
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
91
Жереми Бела
ЛВ
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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