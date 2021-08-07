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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити: обзор матча 07 августа 2021
Шеффилд Юнайтед
07.08.2021, суббота, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
19'
М. Колен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
90'
Желтая карточка
Г. Гарднер
86'
Желтая карточка
Х. Фамилья-Кастильо
79'
Желтая карточка
М. Колен
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Бурк
79'
78'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
Р. Вудс
77'
Желтая карточка
Д. Леко
73'
Замена
И. Суньич
️️️️
Т. Чон
Желтая карточка
Р. Брюстер
71'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Флек
69'
68'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Хоган
66'
Желтая карточка
Р. Вудс
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Л. Муссе
53'
42'
Желтая карточка
К. Педерсен
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Колен
Пас отдал
Ж. Бела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
15
Люк Фримен
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
3-1-3-3
32
Рэмсдейл
14
Робинсон
15
Иган
32
Балдок
16
Берге
23
Осборн
13
Флек
10
Норвуд
11
Муссе
7
Бурк
17
МакГолдрик
4-2-1-3
20
Шаркич
24
Педерсен
6
Дин
4
Робертс
2
Колен
18
Вудс
20
Гарднер
19
Чон
10
Юткевич
91
Бела
25
Хоган
11
Муссе
10
Брюстер
10
Брюстер
11
Муссе
13
Флек
14
Шарп
14
Шарп
13
Флек
7
Бурк
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Бурк
19
Чон
26
Суньич
26
Суньич
19
Чон
18
Вудс
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
18
Вудс
25
Хоган
17
Леко
17
Леко
25
Хоган
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бирмингем Сити
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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