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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 05 марта 2022
Бристоль Сити
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
48'
А. Скотт
2'
Т. Чон
13'
Н. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Желтая карточка
А. Скотт
86'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
М. Джеймс
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Скотт
Пас отдал
Д. Дасилва
48'
Замена
К. Принг
️️️️
Т. Клозе
46'
Желтая карточка
Т. Клозе
31'
13'
ГОЛ! 0:2!
Н. Гордон
Пас отдал
Д. Грэм
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чон
Пас отдал
М. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
5
Нико Гордон
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
12
Дасилва
5
Клозе
26
Калас
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
18
Вайманн
42
Семеньо
18
Мартин
11
Белл
2-1-2-3-2
13
Этеридж
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
20
Гарднер
7
Бакуна
11
Эрнандес
19
Чон
10
Грэм
5
Гордон
33
Тэйлор
5
Клозе
3
Принг
3
Принг
5
Клозе
37
Джеймс
21
Уэллс
21
Уэллс
37
Джеймс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
32
Тэйлор Ричардс
АП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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