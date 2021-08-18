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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Борнмут
Бирмингем Сити - Борнмут: обзор матча 18 августа 2021
Бирмингем Сити
18.08.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 2
Завершен
Борнмут
77'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Борнмут
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Б. Пирсон
Желтая карточка
К. Педерсен
74'
60'
Замена
️️️️
Д. Станислас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
4-3-1-2
20
Шаркич
2
Колен
6
Дин
4
Робертс
24
Педерсен
20
Гарднер
18
Вудс
17
Леко
19
Чон
10
Юткевич
91
Бела
4-3-3
12
Траверс
33
Земура
2
Мефам
6
Келли
3
Дэвис
10
Маркондес
8
Биллинг
18
Килкенни
19
Соланке
19
Энтони
4
19
Станислас
19
Станислас
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Борнмут
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
1
Эрьян Нюланд
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Иван Санчес
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Бирмингем Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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