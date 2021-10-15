Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Вест Бромвич - Бирмингем Сити: обзор матча 15 октября 2021
Вест Бромвич
15.10.2021, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
75'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Бирмингем Сити
Замена
А. Рич
️️️️
К. Грант
90'
Желтая карточка
К. Грант
89'
83'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Фрэнд
78'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
ГОЛ! 1:0!
К. Грант
Пас отдал
Д. Ливермор
75'
Желтая карточка
М. Кларк
72'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
62'
47'
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Колен
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Робинсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
5
Кларк
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
20
Моуатт
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
3-3-1-1-2
20
Шаркич
2
Колен
28
Сэндерсон
4
Робертс
32
Фрэнд
26
Суньич
24
Педерсен
20
Гарднер
19
Чон
25
Хоган
10
Юткевич
9
Грант
3
Рич
3
Рич
9
Грант
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Хагилл
47
Робинсон
2
Колен
91
Бела
91
Бела
2
Колен
32
Фрэнд
10
Грэм
10
Грэм
32
Фрэнд
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Бромвич - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+