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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Престон
Бирмингем Сити - Престон: обзор матча 25 сентября 2021
Бирмингем Сити
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Престон
89'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
72'
Желтая карточка
Р. Ледсон
70'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Уайтмэн
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
67'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
67'
62'
Желтая карточка
Д. Стори
Желтая карточка
Ж. Бела
45'
+1
39'
Желтая карточка
П. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
91
Жереми Бела
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Престон
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Шаркич
2
Колен
32
Фрэнд
28
Сэндерсон
6
Дин
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
25
Хоган
14
Дини
91
Бела
3-2-5
16
Хьюз
14
Стори
5
Бауэр
14
Джонсон
4
Ледсон
1
Иверсен
32
Ирл
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
24
Магуайр
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
24
Магуайр
23
Мерфи
23
Мерфи
24
Магуайр
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Престон
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Джордан Грэм
ЦФ
1
Деклан Радд
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
10
Джордан Грэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Престон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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