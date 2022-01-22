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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Барнсли
Бирмингем Сити - Барнсли: обзор матча 22 января 2022
Бирмингем Сити
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
34'
О. Эрнандес
51'
С. Хоган
87'
В. Адебойежо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Барнсли
90'
+6
Желтая карточка
Я. Мун
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Г. Гарднер
90'
+6
Желтая карточка
Г. Гарднер
90'
88'
Замена
К. Томпсон
️️️️
К. Стайлс
87'
ГОЛ! 2:1!
В. Адебойежо
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
Замена
Ж. Бела
️️️️
О. Эрнандес
84'
76'
Замена
Я. Мун
️️️️
Р. Палмер
Замена
И. Суньич
️️️️
Д. Джеймс
69'
64'
Замена
D. Cole
️️️️
А. Исека
ГОЛ! 2:0!
С. Хоган
51'
38'
Желтая карточка
Р. Палмер
ГОЛ! 1:0!
О. Эрнандес
Пас отдал
Л. Юткевич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
53
Tate Campbell
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
4-3-1-2
13
Этеридж
2
Колен
24
Педерсен
4
Робертс
15
Менжи
20
Гарднер
18
Вудс
8
Джеймс
11
Эрнандес
10
Юткевич
25
Хоган
4-1-2-3
40
Коллинс
28
Уильямс
15
Китчинг
6
Хелик
5
Андерсен
6
Гомес
4
Стайлс
17
Палмер
9
Моррис
9
Исека
20
Адебойежо
8
Джеймс
26
Суньич
26
Суньич
8
Джеймс
20
Гарднер
32
Фрэнд
32
Фрэнд
20
Гарднер
11
Эрнандес
91
Бела
91
Бела
11
Эрнандес
17
Палмер
4
Мун
4
Мун
17
Палмер
9
Исека
44
44
9
Исека
4
Стайлс
46
Томпсон
46
Томпсон
4
Стайлс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Барнсли
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
20
Jason Sraha
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Бирмингем Сити - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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