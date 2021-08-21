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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бирмингем Сити
Лутон Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 21 августа 2021
Лутон Таун
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 5
Завершен
Бирмингем Сити
7'
М. Робертс
26'
С. Хоган
47'
С. Хоган
84'
Г. Гарднер
88'
Ч. Анеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Бирмингем Сити
88'
ГОЛ! 0:5!
Ч. Анеке
84'
ГОЛ! 0:4!
Г. Гарднер
81'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Л. Юткевич
70'
Замена
И. Санчес
️️️️
Т. Чон
61'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
57'
47'
ГОЛ! 0:3!
С. Хоган
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Кэмпбелл
46'
Желтая карточка
Г. Ри
34'
Замена
Г. Ри
️️️️
П. Киосо
28'
26'
ГОЛ! 0:2!
С. Хоган
Пас отдал
Т. Чон
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Робертс
Пас отдал
Ж. Бела
4'
Желтая карточка
М. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Лутон Таун
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
44
Фред Оньединма
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
4-2-4
21
Слуга
3
Нейсмит
14
Бри
15
Локьер
17
Белл
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
45
Адебайо
15
Мускве
23
Корник
30
Киосо
4-1-1-1-3
20
Шаркич
6
Дин
24
Педерсен
4
Робертс
2
Колен
26
Суньич
18
Вудс
19
Чон
91
Бела
10
Юткевич
25
Хоган
30
Киосо
16
Ри
16
Ри
30
Киосо
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Кэмпбелл
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
10
Юткевич
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Юткевич
19
Чон
10
Санчес
10
Санчес
19
Чон
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
Остались в запасе
Лутон Таун
Бирмингем Сити
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
18
Elliott Lee
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
Остались в запасе
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
18
Elliott Lee
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Лутон Таун - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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