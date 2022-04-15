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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ковентри
Бирмингем Сити - Ковентри: обзор матча 15 апреля 2022
Бирмингем Сити
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 4
Завершен
Ковентри
12'
К. Педерсен
39'
Г. Гарднер
40'
Б. Шиф
45+4'
Б. Шиф
71'
М. Роуз
90'
К. О'Харе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Ковентри
Желтая карточка
Р. Вудс
90'
+5
90'
ГОЛ! 2:4!
К. О'Харе
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
87'
87'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Я. Матсен
82'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
Г. Хамер
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Н. Гордон
76'
Замена
Т. Дини
️️️️
Ж. Бакуна
75'
71'
ГОЛ! 2:3!
М. Роуз
Пас отдал
Г. Хамер
62'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Ф. Дабо
45'
+4
ГОЛ! 2:2!
Б. Шиф
Пас отдал
Г. Хамер
Желтая карточка
М. Робертс
40'
40'
ГОЛ! 2:1!
Б. Шиф
Пас отдал
М. Роуз
ГОЛ! 2:0!
Г. Гарднер
Пас отдал
М. Робертс
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Педерсен
Пас отдал
Ж. Бакуна
12'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
5
Нико Гордон
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Майкл Роуз
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
32
Тэйлор Ричардс
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-3-1-3
1
Джикок
2
Колен
24
Педерсен
4
Робертс
7
Бакуна
20
Гарднер
18
Вудс
11
Эрнандес
5
Гордон
25
Хоган
33
Тэйлор
3-1-1-5
21
Мур
25
Дабо
21
Бидуэлл
22
Матсен
38
Хамер
17
О'Харе
5
Роуз
5
Хайам
24
Аллен
18
Шиф
14
Дьекереш
5
Гордон
32
Ричардс
32
Ричардс
5
Гордон
7
Бакуна
14
Дини
14
Дини
7
Бакуна
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
25
Дабо
34
Кейн
34
Кейн
25
Дабо
22
Матсен
29
Уогхорн
29
Уогхорн
22
Матсен
38
Хамер
5
МакФадзин
5
МакФадзин
38
Хамер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ковентри
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
91
Жереми Бела
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Бирмингем Сити - Ковентри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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