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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Бирмингем Сити
Миллуолл - Бирмингем Сити: обзор матча 04 декабря 2021
Миллуолл
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
10'
М. Уоллес
41'
Т. Брэдшоу
74'
Д. Эванс
56'
Т. Дини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Бирмингем Сити
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
89'
Замена
A. Pearce
️️️️
С. Мэлони
86'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Уоллес
83'
80'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
ГОЛ! 3:1!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. МакНамара
74'
56'
ГОЛ! 2:1!
Т. Дини
Пас отдал
С. Хоган
50'
Желтая карточка
М. Робертс
46'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Ж. Бела
ГОЛ! 2:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
С. Мэлони
41'
20'
Желтая карточка
К. Педерсен
ГОЛ! 1:0!
М. Уоллес
Пас отдал
Ш. Хатчинсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
12
Эванс
3
Уоллес
4
Хатчинсон
2
Мэлони
5
Купер
17
Уоллес
16
Митчелл
20
МакНамара
23
Афобе
9
Брэдшоу
3-1-2-1-3
13
Этеридж
28
Сэндерсон
4
Робертс
24
Педерсен
26
Суньич
8
Джеймс
8
МакГри
10
Грэм
14
Дини
91
Бела
25
Хоган
2
Мэлони
15
15
2
Мэлони
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
91
Бела
10
Юткевич
10
Юткевич
91
Бела
Остались в запасе
Миллуолл
Бирмингем Сити
25
Джордж Лонг
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
Статистика матча Миллуолл - Бирмингем Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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