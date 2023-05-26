Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филип Новотны - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1995 (31)
#16 | Нападающий
174 см
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
14
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, Финал
Слован
2 : 3
26.05.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Градец-Кралове
2 : 0
13.05.2023
Млада Болеслав
1' - 90'
26'
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Млада Болеслав
0 : 0
07.05.2023
Градец-Кралове
82' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Славия
1 : 1
30.04.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Градец-Кралове
1 : 2
26.04.2023
Слован
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Пардубице
1 : 0
22.04.2023
Градец-Кралове
1' - 61'
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Градец-Кралове
2 : 1
16.04.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Зброевка
1 : 2
08.04.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Теплице
1 : 0
02.04.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Градец-Кралове
0 : 2
18.03.2023
Спарта
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Фастав
2 : 2
11.03.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Градец-Кралове
1 : 4
04.03.2023
Яблонец
1' - 70'
34'
51'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Баник
0 : 2
26.02.2023
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
0 : 1
18.02.2023
Млада Болеслав
1' - 62'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Сигма
2 : 2
12.02.2023
Градец-Кралове
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Градец-Кралове
0 : 2
05.02.2023
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Виктория
1 : 2
28.01.2023
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Градец-Кралове
1 : 2
13.11.2022
Словацко
74' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Слован
2 : 0
06.11.2022
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Динамо
0 : 3
23.10.2022
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Градец-Кралове
2 : 1
15.10.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Градец-Кралове
4 : 1
08.10.2022
Теплице
1' - 46'
41'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Спарта
2 : 1
01.10.2022
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 0
18.09.2022
Фастав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Градец-Кралове
0 : 0
04.09.2022
Баник
Был в запасе
56'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Млада Болеслав
1 : 2
31.08.2022
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
28.08.2022
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
22.08.2022
Градец-Кралове
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Градец-Кралове
1 : 2
13.08.2022
Виктория
Был в запасе
86'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Словацко
1 : 0
07.08.2022
Градец-Кралове
74' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
1
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
2
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
1
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
4
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
11
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+