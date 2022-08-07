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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Градец-Кралове
Словацко - Градец-Кралове: обзор матча 07 августа 2022
Словацко
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
58'
В. Даничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Градец-Кралове
Желтая карточка
М. Доски
90'
Замена
М. Кадлец
️️️️
С. Хофманн
88'
88'
Замена
P. Dvorak
️️️️
С. Гаразим
80'
Желтая карточка
Ф. Чех
76'
Желтая карточка
С. Гаразим
74'
Замена
Ф. Новотны
️️️️
А. Влканова
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Томич
73'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Л. Козак
73'
71'
Замена
Я. Рада
️️️️
П. Кодеш
Желтая карточка
М. Петржела
69'
Замена
М. Доски
️️️️
М. Кохут
63'
Замена
М. Петржела
️️️️
Д. Хользер
63'
ГОЛ! 1:0!
В. Даничек
58'
46'
Вторая желтая
А. Габриэль
42'
Желтая карточка
А. Габриэль
34'
Желтая карточка
П. Кодеш
Желтая карточка
В. Даничек
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
58
Адам Влканова
АП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
29
Marko Merdović
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Градец-Кралове
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
4-3-1-2
1
Нгуйен
4
Шимко
6
Хофманн
95
Хользер
27
Томич
88
Левин
10
Травник
28
Даничек
21
Кохут
18
Козак
27
Шашинка
2-5-2-2
25
Чех
39
Клима
28
Кубала
28
Кучера
29
Габриэль
2
Гаразим
42
Смрз
58
Влканова
16
Кодеш
15
Васулин
12
6
Хофманн
3
Кадлец
3
Кадлец
6
Хофманн
21
Кохут
14
Доски
14
Доски
21
Кохут
18
Козак
91
Калабишка
91
Калабишка
18
Козак
27
Томич
99
Синявский
99
Синявский
27
Томич
95
Хользер
11
Петржела
11
Петржела
95
Хользер
16
Кодеш
23
Рада
23
Рада
16
Кодеш
58
Влканова
16
Новотны
16
Новотны
58
Влканова
2
Гаразим
0
0
2
Гаразим
Остались в запасе
Словацко
Градец-Кралове
30
Томаш Фристак
ВР
29
Marko Merdović
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
91
Pavol Bajza
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
29
Marko Merdović
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Словацко - Градец-Кралове
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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