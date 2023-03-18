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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Спарта
Градец-Кралове - Спарта: обзор матча 18 марта 2023
Градец-Кралове
18.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
45'
Л. Гараслин
89'
Т. Виснер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Спарта
89'
ГОЛ! 0:2!
Т. Виснер
86'
Желтая карточка
К. Лячи
80'
Желтая карточка
М. Минчев
78'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Кубала
78'
Желтая карточка
Д. Васулин
75'
72'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Кайринен
72'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Зелены
64'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
Замена
Ф. Новотны
️️️️
А. Габриэль
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гараслин
Желтая карточка
П. Кодеш
29'
Красная карточка
Я. Кучера
20'
Желтая карточка
Я. Клима
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
16
Петр Кодеш
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Градец-Кралове
16
Филип Новотны
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3-1-3-4
25
Чех
39
Клима
2
Гаразим
16
Кодеш
29
Габриэль
28
Кучера
42
Смрз
15
15
Васулин
28
Кубала
91
4-2-2-2
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
3
Витик
7
Крейчи
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
70
Чванчара
7
Кухта
28
Кубала
23
Рада
23
Рада
28
Кубала
29
Габриэль
16
Новотны
16
Новотны
29
Габриэль
30
Зелены
21
Янкто
21
Янкто
30
Зелены
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Гараслин
Остались в запасе
Градец-Кралове
Спарта
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Градец-Кралове - Спарта
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
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