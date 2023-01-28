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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Градец-Кралове
Виктория - Градец-Кралове: обзор матча 28 января 2023
Виктория
28.01.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Градец-Кралове
6'
Т. Хоры
43'
В. Смрз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Градец-Кралове
90'
+3
Замена
Ф. Кубала
️️️️
M. Koubek
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
79'
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Буха
75'
66'
Замена
P. Bajza
️️️️
M. Reichl
Замена
Ф. Каша
️️️️
Л. Холик
59'
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Влканова
59'
57'
Желтая карточка
М. Лейбл
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Смрз
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Калвах
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Филип Новотны
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Градец-Кралове
2
Степан Гаразим
ПЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
21
Емелка
4
Холик
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
58
Влканова
25
Хоры
3-1-2-2-2
28
Лейбл
39
Клима
25
Чех
16
Кодеш
42
Смрз
29
Габриэль
11
Ринеш
16
Новотны
15
12
4
Холик
25
Каша
25
Каша
4
Холик
20
Буха
16
Квет
16
Квет
20
Буха
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
58
Влканова
11
Выдра
11
Выдра
58
Влканова
12
91
91
12
15
28
Кубала
28
Кубала
15
Остались в запасе
Виктория
Градец-Кралове
13
Марьян Тврдон
ВР
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
2
Степан Гаразим
ПЗ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
2
Степан Гаразим
ПЗ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Виктория - Градец-Кралове
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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