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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Градец-Кралове
Пардубице - Градец-Кралове: обзор матча 22 апреля 2023
Пардубице
22.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Градец-Кралове
56'
P. Cerny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Градец-Кралове
90'
+2
Желтая карточка
P. Bajza
Желтая карточка
B. Pikul
90'
+1
90'
Вторая желтая
М. Лейбл
Замена
J. Jerabek
️️️️
Д. Яношек
87'
Желтая карточка
М. Члумецки
85'
Желтая карточка
М. Хелешич
85'
Замена
М. Хелешич
️️️️
Д. Костка
82'
72'
Замена
Я. Кучера
️️️️
Я. Клима
Замена
B. Pikul
️️️️
V. Sychra
71'
70'
Желтая карточка
М. Лейбл
61'
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Новотны
ГОЛ! 1:0!
P. Cerny
Пас отдал
М. Хлаваты
56'
Желтая карточка
К. Вацек
43'
35'
Желтая карточка
Я. Клима
Желтая карточка
Д. Костка
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Филип Новотны
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
23
Якуб Рада
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Пардубице
20
Матей Хелешич
ЛЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
28
Якуб Кучера
ЦП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
3-4-3
1
Ницэ
27
Влчек
2
Гранац
4
Члумецки
39
Яношек
7
Вацек
19
Хлаваты
6
28
9
31
Костка
4-2-1-2-2
2
Гаразим
28
Лейбл
39
Клима
25
Чех
16
Кодеш
23
Рада
42
Смрз
11
Ринеш
16
Новотны
15
Васулин
91
31
Костка
20
Хелешич
20
Хелешич
31
Костка
39
Яношек
0
0
39
Яношек
28
10
10
28
39
Клима
28
Кучера
28
Кучера
39
Клима
16
Новотны
15
15
16
Новотны
Остались в запасе
Пардубице
Градец-Кралове
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
9
Ladislav Krobot
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Пардубице - Градец-Кралове
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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