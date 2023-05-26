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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Градец-Кралове
Слован - Градец-Кралове: обзор матча 26 мая 2023
Слован
26.05.2023, пятница, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, группа B, Финал
2 : 3
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Градец-Кралове
22'
М. Думбия
57'
Л. Тупта
52'
М. Труса
78'
Ф. Кубала
81'
М. Труса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Градец-Кралове
84'
Желтая карточка
Я. Рада
81'
ГОЛ! 2:3!
М. Труса
Пас отдал
Д. Васулин
Замена
М. Рабушич
️️️️
В. Олатунжи
81'
78'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кубала
63'
Замена
Я. Рада
️️️️
Ф. Чех
60'
Желтая карточка
Ф. Чех
ГОЛ! 2:1!
Л. Тупта
Пас отдал
А. Гали
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Труса
Пас отдал
M. Koubek
ГОЛ! 1:0!
М. Думбия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Tomáš Polyak
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Градец-Кралове
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
12
Michal Reichl
ЦФ
3-4-1-3
4
Плехаты
3
Микула
98
Пребсл
6
42
Думбия
8
Фридек
6
Черв
29
Тупта
59
33
Олатунжи
37
Пурзитидис
1-1-3-1-4
1
25
Чех
16
Кодеш
42
Смрз
28
Кучера
29
Габриэль
11
Ринеш
15
Васулин
46
Труса
28
Кубала
15
33
Олатунжи
7
Рабушич
7
Рабушич
33
Олатунжи
25
Чех
23
Рада
23
Рада
25
Чех
Остались в запасе
Слован
Градец-Кралове
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
28
Kristian Michal
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Остались в запасе
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Слован - Градец-Кралове
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
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