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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Слован
Градец-Кралове - Слован: обзор матча 26 апреля 2023
Градец-Кралове
26.04.2023, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Слован
81'
П. Кодеш
49'
И. Рондич
79'
В. Олатунжи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Слован
Желтая карточка
Я. Клима
90'
+1
86'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
М. Валента
85'
Замена
М. Рабушич
️️️️
К. Фридек
ГОЛ! 1:2!
П. Кодеш
Пас отдал
В. Смрз
81'
80'
Замена
D. Preisler
️️️️
А. Гали
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Олатунжи
Желтая карточка
С. Гаразим
73'
63'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
И. Рондич
Замена
М. Труса
️️️️
M. Koubek
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Пас отдал
М. Валента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
23
Якуб Рада
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Матей Валента
АП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Слован
98
Филип Пребсл
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-2-2-1-3
25
Чех
39
Клима
2
Гаразим
16
Кодеш
23
Рада
42
Смрз
28
Кучера
11
Ринеш
15
Васулин
91
15
3-3-2-2
82
2
Ндефе
22
Фукала
4
Плехаты
6
Черв
15
Рондич
8
Фридек
9
Валента
29
Тупта
70
Гали
37
Пурзитидис
15
46
Труса
46
Труса
15
9
Валента
98
Пребсл
98
Пребсл
9
Валента
70
Гали
27
27
70
Гали
15
Рондич
33
Олатунжи
33
Олатунжи
15
Рондич
8
Фридек
7
Рабушич
7
Рабушич
8
Фридек
Остались в запасе
Градец-Кралове
Слован
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Остались в запасе
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Градец-Кралове - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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