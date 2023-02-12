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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Градец-Кралове
Сигма - Градец-Кралове: обзор матча 12 февраля 2023
Сигма
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Градец-Кралове
25'
D. Ventura
82'
Я. Водганел
8'
М. Лейбл
63'
M. Koubek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Градец-Кралове
90'
+3
Замена
P. Dvorak
️️️️
M. Koubek
Желтая карточка
Я. Фортельный
89'
ГОЛ! 2:2!
Я. Водганел
Пас отдал
А. Русек
82'
Желтая карточка
V. Benes
78'
Желтая карточка
D. Ventura
68'
Замена
Я. Водганел
️️️️
Я. Покорны
67'
Замена
️️️️
J. Navratil
67'
63'
ГОЛ! 1:2!
M. Koubek
Пас отдал
А. Габриэль
Замена
Ф. Зорван
️️️️
Р. Брейте
62'
46'
Замена
С. Гаразим
️️️️
Ф. Новотны
45'
+1
Замена
Ф. Чех
️️️️
М. Лейбл
26'
Желтая карточка
М. Лейбл
ГОЛ! 1:1!
D. Ventura
Пас отдал
J. Navratil
25'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Лейбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Градец-Кралове
5
Филип Чихак
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
23
Якуб Рада
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
4-2-4
7
Брейте
21
Змозла
32
38
Покорны
19
Враштил
25
30
13
Хытил
1
8
Фортельный
9
Русек
3-2-2-2-2
5
Чихак
28
Лейбл
19
16
Кодеш
23
Рада
29
Габриэль
42
Смрз
16
Новотны
11
Ринеш
15
12
38
Покорны
77
Водганел
77
Водганел
38
Покорны
7
Брейте
8
Зорван
8
Зорван
7
Брейте
28
Лейбл
25
Чех
25
Чех
28
Лейбл
16
Новотны
2
Гаразим
2
Гаразим
16
Новотны
15
0
0
15
Остались в запасе
Сигма
Градец-Кралове
0
L. Gressak
ЦЗ
33
Томаш Златохлавек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
33
Томаш Златохлавек
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Сигма - Градец-Кралове
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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