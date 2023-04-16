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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Динамо
Градец-Кралове - Динамо: обзор матча 16 апреля 2023
Градец-Кралове
16.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
32'
Д. Васулин
35'
Я. Кучера
84'
Л. Чмелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
Я. Гора
87'
Желтая карточка
Л. Чмелик
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Кучера
86'
84'
ГОЛ! 2:1!
Л. Чмелик
Пас отдал
Б. Слука
Замена
М. Труса
️️️️
M. Koubek
76'
70'
Замена
Б. Слука
️️️️
Р. Поточны
70'
Замена
M. Čermák
️️️️
Н. Пеннер
62'
Замена
M. Skoda
️️️️
D. Hais
ГОЛ! 2:0!
Я. Кучера
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Васулин
Пас отдал
Я. Рада
32'
Желтая карточка
С. Гаразим
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
16
Петр Кодеш
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
3
Martin Králik
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
12
Marcel Čermák
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-2-2-1-3
28
Лейбл
25
Чех
2
Гаразим
23
Рада
16
Кодеш
42
Смрз
28
Кучера
11
Ринеш
91
15
15
Васулин
2-2-2-4
31
5
Гавел
15
18
15
Пеннер
9
Чмелик
23
Гора
6
16
91
Поточны
3
15
46
Труса
46
Труса
15
28
Кучера
0
0
28
Кучера
91
Поточны
71
Слука
71
Слука
91
Поточны
15
Пеннер
12
12
15
Пеннер
16
0
0
16
Остались в запасе
Градец-Кралове
Динамо
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Градец-Кралове - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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