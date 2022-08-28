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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Сигма
Градец-Кралове - Сигма: обзор матча 28 августа 2022
Градец-Кралове
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сигма
53'
П. Кодеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Сигма
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Зорван
Замена
P. Dvorak
️️️️
А. Влканова
90'
78'
Замена
J. Navratil
️️️️
Р. Брейте
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
75'
69'
Замена
L. Gressak
️️️️
V. Benes
Желтая карточка
Ф. Чех
67'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Я. Кучера
63'
59'
Замена
️️️️
М. Хытил
ГОЛ! 1:0!
П. Кодеш
Пас отдал
А. Влканова
53'
Желтая карточка
В. Смрз
45'
+1
42'
Красная карточка
Л. Враштил
Желтая карточка
Я. Клима
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
58
Адам Влканова
АП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Градец-Кралове
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
2-5-2-2
25
Чех
39
Клима
28
Кубала
42
Смрз
23
Рада
16
Кодеш
28
Кучера
11
Ринеш
58
Влканова
15
Васулин
12
2-4-4
7
Брейте
30
Хватал
32
8
Зорван
8
22
Пулоло
13
Хытил
1
19
Враштил
20
Слама
9
Русек
28
Кучера
29
Габриэль
29
Габриэль
28
Кучера
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
58
Влканова
0
0
58
Влканова
32
0
0
32
7
Брейте
30
30
7
Брейте
Остались в запасе
Градец-Кралове
Сигма
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
Jakub Matoušek
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Градец-Кралове - Сигма
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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