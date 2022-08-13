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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Виктория
Градец-Кралове - Виктория: обзор матча 13 августа 2022
Градец-Кралове
13.08.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Виктория
44'
Ф. Кубала
39'
Т. Хоры
84'
В. Пиларж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Виктория
Желтая карточка
Ф. Чех
89'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
П. Кодеш
87'
Желтая карточка
Ф. Новотны
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
В. Пиларж
Пас отдал
Я. Копиц
72'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Т. Хоры
Желтая карточка
Я. Рада
65'
Замена
С. Гаразим
️️️️
Я. Кучера
65'
63'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Д. Москера
63'
Замена
В. Пиларж
️️️️
М. Н'Диайе
46'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Климент
46'
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Сикора
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
П. Кодеш
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоры
Пас отдал
М. Н'Диайе
Красная карточка
В. Смрз
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
58
Адам Влканова
АП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
2-5-2-2
39
Клима
25
Чех
28
Кучера
23
Рада
16
Кодеш
28
Кубала
42
Смрз
11
Ринеш
58
Влканова
15
Васулин
12
4-2-2-2
36
Станек
21
Емелка
13
Тижани
24
Гавел
4
Перница
99
Н'Диайе
20
Буха
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
9
Климент
28
Кучера
2
Гаразим
2
Гаразим
28
Кучера
16
Кодеш
11
Прекоп
11
Прекоп
16
Кодеш
25
Хоры
97
Йирка
97
Йирка
25
Хоры
99
Н'Диайе
11
Пиларж
11
Пиларж
99
Н'Диайе
9
Климент
10
Копиц
10
Копиц
9
Климент
49
Сикора
47
Чермак
47
Чермак
49
Сикора
8
Москера
14
Бэсси
14
Бэсси
8
Москера
Остались в запасе
Градец-Кралове
Виктория
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
4
Либор Холик
ПЗ
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
4
Либор Холик
ПЗ
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Градец-Кралове - Виктория
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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