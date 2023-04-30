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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Градец-Кралове
Славия - Градец-Кралове: обзор матча 30 апреля 2023
Славия
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Градец-Кралове
19'
А. Габриэль (АГ)
8'
Я. Кучера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Градец-Кралове
90'
+10
Желтая карточка
P. Bajza
90'
+1
Замена
M. Koubek
️️️️
М. Труса
Желтая карточка
Х. Зафейрис
86'
Желтая карточка
И. Огбу
83'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Масопуст
72'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
И. Шранц
60'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Д. Дудера
60'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
А. Усу
46'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
П. Олаинка
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Габриэль
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кучера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
39
Давид Юрасек
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
4-2-2-2
1
Колар
23
Дудера
5
Огбу
4
Усу
3
Голеш
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
99
Олаинка
15
Юрецка
26
Шранц
3-1-3-1-3
25
Чех
39
Клима
28
Лейбл
16
Кодеш
42
Смрз
29
Габриэль
28
Кучера
11
Ринеш
91
15
Васулин
46
Труса
26
Шранц
39
Юрасек
39
Юрасек
26
Шранц
Масопуст
12
Траоре
12
Траоре
Масопуст
4
Усу
8
Масопуст
8
Масопуст
4
Усу
99
Олаинка
10
ван Бурен
10
ван Бурен
99
Олаинка
23
Дудера
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Дудера
46
Труса
15
15
46
Труса
Остались в запасе
Славия
Градец-Кралове
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
23
Якуб Рада
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
24
Martin Hlavac
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
23
Якуб Рада
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Славия - Градец-Кралове
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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