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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Градец-Кралове
Спарта - Градец-Кралове: обзор матча 01 октября 2022
Спарта
01.10.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Градец-Кралове
52'
А. Серенсен
57'
Я. Кухта
13'
Ф. Кубала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Градец-Кралове
Желтая карточка
К. Хойер
90'
+7
Замена
М. Сачек
️️️️
Я. Кухта
88'
83'
Замена
M. Koubek
️️️️
П. Кодеш
81'
Желтая карточка
П. Кодеш
Замена
Я. Мейдр
️️️️
К. Данек
77'
72'
Красная карточка
В. Смрз
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Янкто
70'
66'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Ф. Чех
66'
Замена
Я. Рада
️️️️
С. Гаразим
Желтая карточка
Я. Янкто
65'
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
Пас отдал
К. Хойер
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Серенсен
52'
46'
Замена
Я. Кучера
️️️️
П. Рыбичка
34'
Желтая карточка
С. Гаразим
Красная карточка
Т. Чванчара
27'
15'
Желтая карточка
Д. Васулин
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
Д. Васулин
10'
Желтая карточка
П. Рыбичка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Кристоф Данек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
4-1-3-2
32
Коварж
5
Хойер
4
Серенсен
30
Зелены
28
Виснер
37
Крейчи
21
Янкто
18
Садилек
9
Данек
70
Чванчара
7
Кухта
3-5-3
39
Клима
5
Чихак
25
Чех
2
Гаразим
16
Кодеш
16
Новотны
28
Кубала
42
Смрз
7
Рыбичка
15
Васулин
12
7
Кухта
61
Сачек
61
Сачек
7
Кухта
9
Данек
19
Мейдр
19
Мейдр
9
Данек
21
Янкто
17
Минчев
17
Минчев
21
Янкто
25
Чех
29
Габриэль
29
Габриэль
25
Чех
7
Рыбичка
28
Кучера
28
Кучера
7
Рыбичка
2
Гаразим
23
Рада
23
Рада
2
Гаразим
16
Кодеш
15
15
16
Кодеш
Остались в запасе
Спарта
Градец-Кралове
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Спарта - Градец-Кралове
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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