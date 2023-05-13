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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Млада Болеслав
Градец-Кралове - Млада Болеслав: обзор матча 13 мая 2023
Градец-Кралове
13.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа B, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Млада Болеслав
26'
M. Koubek
28'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Млада Болеслав
90'
+2
Желтая карточка
В. Кусей
81'
Желтая карточка
О. Карафиат
77'
Желтая карточка
А. Ваничек
74'
Замена
Л. Джаво
️️️️
М. Матейовски
Замена
Я. Рада
️️️️
M. Koubek
70'
65'
Замена
А. Ваничек
️️️️
V. Stransky
62'
Желтая карточка
Д. Маречек
Желтая карточка
М. Труса
60'
49'
Замена
В. Кусей
️️️️
L. Masek
45'
+1
Желтая карточка
М. Матейовски
30'
Желтая карточка
L. Masek
Желтая карточка
Я. Клима
30'
ГОЛ! 2:0!
Д. Васулин
28'
ГОЛ! 1:0!
M. Koubek
Пас отдал
Ф. Новотны
26'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
P. Dvorak
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
36
Denis Kaulfus
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
19
Василь Кусей
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
3-1-1-1-5
39
Клима
25
Чех
28
Лейбл
16
Кодеш
29
Габриэль
16
Новотны
12
0
15
15
Васулин
46
Труса
3-2-2-1-3
28
36
44
Карафиат
17
Сухи
13
8
Матейовски
37
Маречек
22
Фулнек
12
99
9
15
23
Рада
23
Рада
15
0
28
Кубала
28
Кубала
0
12
10
Ваничек
10
Ваничек
12
9
19
Кусей
19
Кусей
9
8
Матейовски
44
Джаво
44
Джаво
8
Матейовски
Остались в запасе
Градец-Кралове
Млада Болеслав
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
1
Jáchym Šerák
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
24
Martin Hlavac
ЦЗ
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Градец-Кралове - Млада Болеслав
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
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