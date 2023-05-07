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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Градец-Кралове
Млада Болеслав - Градец-Кралове: обзор матча 07 мая 2023
Млада Болеслав
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа B, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Градец-Кралове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Градец-Кралове
85'
Вторая желтая
В. Смрз
83'
Желтая карточка
В. Смрз
82'
Замена
Ф. Новотны
️️️️
Ф. Чех
Замена
V. Stransky
️️️️
Я. Фулнек
81'
70'
Желтая карточка
Я. Кучера
69'
Замена
Д. Васулин
️️️️
M. Koubek
Замена
В. Кусей
️️️️
L. Masek
61'
55'
Замена
М. Лейбл
️️️️
С. Гаразим
41'
Желтая карточка
М. Труса
19'
Желтая карточка
Я. Клима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
28
D. Simek
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
16
Петр Кодеш
ОП
23
Якуб Рада
ОП
42
Войтех Смрз
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
36
Denis Kaulfus
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
19
Василь Кусей
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Градец-Кралове
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
3-2-3-1-2
13
17
Сухи
44
Карафиат
2
Сухомель
28
29
18
Ладра
8
Матейовски
22
Фулнек
99
9
3-2-3-2
1
2
Гаразим
39
Клима
25
Чех
16
Кодеш
23
Рада
42
Смрз
28
Кучера
29
Габриэль
15
46
Труса
9
19
Кусей
19
Кусей
9
22
Фулнек
12
12
22
Фулнек
2
Гаразим
28
Лейбл
28
Лейбл
2
Гаразим
25
Чех
16
Новотны
16
Новотны
25
Чех
15
15
Васулин
15
Васулин
15
Остались в запасе
Млада Болеслав
Градец-Кралове
1
Jáchym Šerák
ВР
36
Denis Kaulfus
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
Главный тренер
Йозеф Вебер
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
36
Denis Kaulfus
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
Остались в запасе
32
Vojtech Baloun
ЦЗ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Млада Болеслав - Градец-Кралове
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
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