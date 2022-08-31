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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Градец-Кралове
Млада Болеслав - Градец-Кралове: обзор матча 31 августа 2022
Млада Болеслав
31.08.2022, среда, 18:30
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Градец-Кралове
55'
М. Шкода (П)
42'
Д. Васулин
72'
В. Смрз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Градец-Кралове
90'
+5
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Кучера
90'
+2
Красная карточка
Э. Прекоп
Желтая карточка
D. Donát
86'
72'
ГОЛ! 1:2!
В. Смрз
Пас отдал
Э. Прекоп
68'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
Замена
L. Masek
️️️️
Д. Маречек
67'
Замена
P. Zitny
️️️️
Т. Ладра
67'
63'
Желтая карточка
Ф. Чех
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Фулнек
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Шкода
55'
Замена
D. Donát
️️️️
В. Кубишта
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Васулин
Пас отдал
Ф. Кубала
39'
Желтая карточка
П. Кодеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
4-2-4
1
17
Сухи
28
27
Кубишта
44
Карафиат
22
Фулнек
37
Маречек
7
Шкода
77
8
Матейовски
18
Ладра
2-5-2-2
25
Чех
39
Клима
28
Кубала
16
Кодеш
29
Габриэль
42
Смрз
23
Рада
28
Кучера
11
Ринеш
15
Васулин
12
27
Кубишта
13
13
27
Кубишта
18
Ладра
29
29
18
Ладра
22
Фулнек
45
Экпай
45
Экпай
22
Фулнек
37
Маречек
9
9
37
Маречек
28
Кучера
0
0
28
Кучера
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
Остались в запасе
Млада Болеслав
Градец-Кралове
33
Jan Seda
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
9
Jiří Skalák
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Млада Болеслав - Градец-Кралове
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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