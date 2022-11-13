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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Словацко
Градец-Кралове - Словацко: обзор матча 13 ноября 2022
Градец-Кралове
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
52'
М. Хавлик
69'
О. Михалик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Словацко
90'
+1
Замена
П. Рейнберк
️️️️
О. Михалик
90'
+1
Замена
Т. Бречка
️️️️
О. Шашинка
Замена
П. Рыбичка
️️️️
M. Koubek
81'
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Кучера
81'
Замена
Ф. Новотны
️️️️
С. Гаразим
74'
73'
Желтая карточка
М. Томич
69'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
О. Михалик
58'
Желтая карточка
Ф. Вехета
54'
Желтая карточка
Я. Калабишка
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Хавлик
Пас отдал
О. Михалик
46'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Травник
45'
+3
Желтая карточка
О. Михалик
Желтая карточка
В. Смрз
43'
40'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
М. Кохут
23'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Смрз
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
3-5-1-2
39
Клима
5
Чихак
25
Чех
2
Гаразим
29
Габриэль
28
Кучера
28
Кубала
42
Смрз
11
Ринеш
15
12
3-2-3-2
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
4
Шимко
27
Томич
3
Кадлец
10
Травник
20
Хавлик
11
Петржела
17
Михалик
27
Шашинка
2
Гаразим
16
Новотны
16
Новотны
2
Гаразим
28
Кучера
0
0
28
Кучера
15
7
Рыбичка
7
Рыбичка
15
27
Шашинка
25
Бречка
25
Бречка
27
Шашинка
17
Михалик
23
Рейнберк
23
Рейнберк
17
Михалик
10
Травник
28
Даничек
28
Даничек
10
Травник
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
Кохут
27
Вехета
27
Вехета
Кохут
Остались в запасе
Градец-Кралове
Словацко
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Градец-Кралове - Словацко
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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