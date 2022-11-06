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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Градец-Кралове
Слован - Градец-Кралове: обзор матча 06 ноября 2022
Слован
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Градец-Кралове
14'
М. ван Бурен
76'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Градец-Кралове
90'
+3
Желтая карточка
M. Koubek
90'
+3
Желтая карточка
Я. Рада
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
М. Фукала
84'
79'
Желтая карточка
Д. Васулин
ГОЛ! 2:0!
И. Рондич
Пас отдал
М. ван Бурен
76'
Желтая карточка
O. Vliegen
75'
Замена
К. Фридек
️️️️
Д. Висински
74'
70'
Замена
M. Koubek
️️️️
С. Гаразим
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. Валента
62'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
62'
Желтая карточка
М. Рабушич
26'
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
23
Якуб Рада
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
3-2-1-4
82
40
Таловеров
3
Микула
22
Фукала
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
9
Висински
7
Рабушич
6
Черв
9
Валента
10
ван Бурен
2-5-2-2
39
Клима
5
Чихак
28
Кубала
16
Кодеш
2
Гаразим
42
Смрз
28
Кучера
23
Рада
11
Ринеш
15
Васулин
12
22
Фукала
98
Пребсл
98
Пребсл
22
Фукала
9
Висински
8
Фридек
8
Фридек
9
Висински
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
9
Валента
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
9
Валента
2
Гаразим
15
15
2
Гаразим
Остались в запасе
Слован
Градец-Кралове
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Слован - Градец-Кралове
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
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