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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Теплице
Градец-Кралове - Теплице: обзор матча 08 октября 2022
Градец-Кралове
08.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Теплице
19'
Я. Рада (П)
54'
А. Габриэль
81'
O. Ševčík
88'
А. Габриэль
42'
Ф. Жак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Теплице
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Рада
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
А. Габриэль
88'
ГОЛ! 3:1!
O. Ševčík
Пас отдал
Я. Рада
81'
Замена
М. Труса
️️️️
Д. Васулин
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Габриэль
54'
51'
Желтая карточка
А. Гнинг
Замена
С. Гаразим
️️️️
Ф. Новотны
46'
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Чех
46'
45'
+1
Желтая карточка
Я. Кристан
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Жак
Желтая карточка
Ф. Новотны
41'
40'
Замена
Я. Кристан
️️️️
Я. Шейбал
Замена
O. Ševčík
️️️️
Ф. Кубала
35'
Красная карточка
П. Рыбичка
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Рада
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Теплице
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
24
Dominik Prochazka
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
3-5-3
39
Клима
5
Чихак
25
Чех
28
Кучера
23
Рада
28
Кубала
16
Новотны
29
Габриэль
15
Васулин
12
7
Рыбичка
4-5-1
72
22
11
Хибс
0
17
27
Трубац
2
Шейбал
12
Гнинг
7
Жак
0
19
Юкл
28
Кубала
19
19
28
Кубала
16
Новотны
2
Гаразим
2
Гаразим
16
Новотны
15
Васулин
46
Труса
46
Труса
15
Васулин
23
Рада
0
0
23
Рада
25
Чех
15
15
25
Чех
2
Шейбал
8
Кристан
8
Кристан
2
Шейбал
Остались в запасе
Градец-Кралове
Теплице
1
Patrik Vízek
ВР
28
David Dolezal
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
21
Adam Čičovský
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
24
Dominik Prochazka
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
28
David Dolezal
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Čičovský
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
24
Dominik Prochazka
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Градец-Кралове - Теплице
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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