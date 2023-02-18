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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Млада Болеслав
Градец-Кралове - Млада Болеслав: обзор матча 18 февраля 2023
Градец-Кралове
18.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
48'
В. Кусей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Млада Болеслав
84'
Замена
М. Шкода
️️️️
Д. Маречек
Замена
P. Dvorak
️️️️
M. Koubek
83'
78'
Замена
P. Zitny
️️️️
М. Матейовски
72'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Кусей
72'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Замена
Я. Кучера
️️️️
Ф. Новотны
62'
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Рада
62'
54'
Желтая карточка
В. Кусей
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Кусей
Замена
Я. Клима
️️️️
O. Ševčík
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
5
Филип Чихак
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
23
Якуб Рада
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
18
Томаш Ладра
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Млада Болеслав
29
P. Zitny
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
3-2-2-1-3
5
Чихак
28
Лейбл
19
16
Кодеш
23
Рада
29
Габриэль
42
Смрз
16
Новотны
15
28
Кубала
91
3-2-3-1-1
33
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
28
2
Сухомель
18
Ладра
8
Матейовски
37
Маречек
22
Фулнек
19
Кусей
19
39
Клима
39
Клима
19
16
Новотны
28
Кучера
28
Кучера
16
Новотны
23
Рада
46
Труса
46
Труса
23
Рада
15
0
0
15
8
Матейовски
29
29
8
Матейовски
18
Ладра
9
9
18
Ладра
37
Маречек
7
Шкода
7
Шкода
37
Маречек
19
Кусей
44
Джаво
44
Джаво
19
Кусей
Остались в запасе
Градец-Кралове
Млада Болеслав
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
17
Petr Pudhorocký
ЦП
Остались в запасе
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Градец-Кралове - Млада Болеслав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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