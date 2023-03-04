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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Яблонец
Градец-Кралове - Яблонец: обзор матча 04 марта 2023
Градец-Кралове
04.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Яблонец
34'
Ф. Новотны
60'
Я. Храмоста
65'
П. Шулц
81'
Я. Храмоста
86'
М. Полидар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Яблонец
Красная карточка
М. Лейбл
90'
+10
90'
+9
Пенальти не реализован!
Т. Хюбшман
90'
+6
Замена
Д. Штепанек
️️️️
М. Полидар
90'
+5
Замена
М. Сурзин
️️️️
В. Сейк
87'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
86'
ГОЛ! 1:4!
М. Полидар
Пас отдал
В. Сейк
Замена
M. Koubek
️️️️
Ф. Кубала
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
Я. Храмоста
Пас отдал
Я. Поважанец
Замена
М. Труса
️️️️
Ф. Новотны
70'
65'
ГОЛ! 1:2!
П. Шулц
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Храмоста
60'
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Патрак
Красная карточка
P. Bajza
54'
Желтая карточка
Ф. Новотны
51'
51'
Пенальти не реализован!
В. Сейк
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новотны
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
28
Михал Лейбл
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
26
Daniel Kutik
ЦЗ
23
Якуб Рада
ОП
46
Матей Труса
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
2-1-4-2-2
28
Лейбл
39
Клима
16
Кодеш
29
Габриэль
17
42
Смрз
28
Кучера
11
Ринеш
16
Новотны
28
Кубала
91
3-4-1-2
1
Гануш
4
Мартинец
21
Крал
21
Полидар
7
Поважанец
3
Хюбшман
10
Патрак
14
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
16
Новотны
46
Труса
46
Труса
16
Новотны
28
Кубала
15
15
28
Кубала
10
Патрак
8
Йовович
8
Йовович
10
Патрак
21
Полидар
23
Штепанек
23
Штепанек
21
Полидар
10
Сейк
23
Сурзин
23
Сурзин
10
Сейк
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
Остались в запасе
Градец-Кралове
Яблонец
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
26
Daniel Kutik
ЦЗ
23
Якуб Рада
ОП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
26
Daniel Kutik
ЦЗ
23
Якуб Рада
ОП
12
Michal Reichl
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
6
Lukáš Hájek
ЦФ
10
David Jurčenko
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Градец-Кралове - Яблонец
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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