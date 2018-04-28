Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэвид Джонс - статистика

Завершил карьеру
4 ноября 1984 (41), Саутпорт
#3 | Полузащитник
183 см | 80 кг
Англия | Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
21
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
28.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
21.04.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Халл Сити
0 : 1
14.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
10.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
07.04.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сандерленд
1 : 3
02.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
30.03.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 2
17.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
06.03.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
4 : 0
03.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.02.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Миллуолл
2 : 1
20.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.02.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Барнсли
1 : 1
10.02.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
03.02.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Мидлсбро
0 : 0
30.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
20.01.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
12.01.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брентфорд
2 : 0
30.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
23.12.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
15.12.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 1
09.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
02.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
0 : 0
25.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
22.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
18.11.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
1 : 2
04.11.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
31.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
28.10.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.10.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
2 : 1
14.10.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
27.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 4
24.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
1 : 1
16.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
12.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
09.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 1
26.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
0 : 1
19.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
16.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
12.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Престон
1 : 0
05.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
70' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+