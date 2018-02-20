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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 февраля 2018
Миллуолл
20.02.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
52'
Л. Грегори
63'
С. Морисон
42'
Й. Пелюпесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+10
Желтая карточка
Й. Пелюпесси
90'
+6
Желтая карточка
А. Нухиу
76'
Желтая карточка
А. Рич
ГОЛ! 2:1!
С. Морисон
Пас отдал
Д. Уоллес
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Купер
52'
48'
Желтая карточка
Ф. Венансио
42'
ГОЛ! 0:1!
Й. Пелюпесси
Пас отдал
Д. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
3-2-2-1
33
Уайлдсмит
4
Ловенс
3
Фокс
3
Венансио
32
Хант
6
Пелюпесси
3
Джонс
23
Уоллес
21
Бойд
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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