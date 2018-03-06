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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун: обзор матча 06 марта 2018
Шеффилд Уэнсдэй
06.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
69'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Джонс
69'
41'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
Желтая карточка
Д. Бойд
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-3-3
33
Уайлдсмит
3
Рич
12
Лис
4
Ловенс
3
Фокс
3
Джонс
2
Палмер
19
Баттерфилд
9
Нухиу
21
Бойд
29
Роудс
3-2-2-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
12
Спенс
4
Уэбстер
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
8
Скьюз
19
Хиам
29
Карайол
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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