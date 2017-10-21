Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 21 октября 2017
Дерби Каунти
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
5'
М. Выдра (П)
86'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Расселл
86'
64'
Желтая карточка
А. Рич
Желтая карточка
Д. Расселл
48'
Желтая карточка
Д. Наджент
45'
+2
21'
Желтая карточка
К. Ли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Выдра
5'
4'
Красная карточка
Г. Ловенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-3-1-2
33
Карсон
14
Уисдом
33
Дэйвис
3
Форсит
36
Кио
23
Хаддлстоун
16
Ледли
77
Расселл
10
Лоуренс
35
Наджент
11
Выдра
3-3-2-2
27
Вествуд
3
Рич
4
Ловенс
12
Лис
32
Хант
20
Ли
3
Фокс
10
Беннэн
23
Уоллес
88
Хупер
26
Флетчер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Джост ван Акен
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+