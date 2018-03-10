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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
Шеффилд Уэнсдэй - Болтон: обзор матча 10 марта 2018
Шеффилд Уэнсдэй
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
78'
Д. Бойд
90+3'
А. Уилбрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Л. Жоао
78'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-2-3
33
Уайлдсмит
12
Лис
36
Пудил
6
Пелюпесси
3
Венансио
32
Хант
19
Жоао
21
Бойд
9
Нухиу
3-2-2-3
13
Олнвик
32
Бурк
5
Биверс
13
Дерик
3
Тэйлор
20
Фланаган
20
Хенри
15
Прэтли
19
Ле Фондре
10
Амеоби
11
Бакли
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Болтон
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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