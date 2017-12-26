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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 декабря 2017
Ноттингем Форест
26.12.2017, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
5'
А. Рич
45+1'
Д. Роудс (П)
65'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
М. Мансьенн
90'
+5
Желтая карточка
Б. Бреретон
88'
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рич
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Роудс
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-3-2-2
13
Смит
2
Личай
28
Мансьенн
6
Уорролл
23
Осборн
41
Бухалакис
23
Бридкатт
22
Бреретон
26
Доуэлл
19
Уокер
19
МакКэй
3-2-2-3
33
Уайлдсмит
4
Ловенс
5
Хатчинсон
3
Рич
3
Фокс
4
ван Акен
23
Уоллес
2
Палмер
19
Жоао
29
Роудс
88
Хупер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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