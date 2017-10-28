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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли: обзор матча 28 октября 2017
Шеффилд Уэнсдэй
28.10.2017, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
34'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
Желтая карточка
А. Рич
87'
Желтая карточка
Д. ван Акен
45'
37'
Желтая карточка
А. Хэммилл
ГОЛ! 1:0!
А. Рич
Пас отдал
Г. Хупер
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Барнсли
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
4
ван Акен
36
Пудил
3
Рич
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
88
Хупер
26
Флетчер
4-1-2
17
Дэвис
17
Идом
6
Линдсэй
5
МакДональд
5
Уилльямс
7
Хэммилл
93
Тиам
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
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