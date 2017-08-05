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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Престон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 05 августа 2017
Престон
05.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
79'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Д. Хагилл
84'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Джонсон
79'
74'
Желтая карточка
Д. Пудил
Замена
П. Галлахер
️️️️
Ш. Магуайр
74'
70'
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Хатчинсон
67'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Бойд
Замена
Д. Хагилл
️️️️
А. Брауне
67'
57'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Д. Роудс
55'
Желтая карточка
Б. Беннэн
33'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Б. Пирсон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ОП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
24
Шон Магуайр
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-1-3-2
12
Максвелл
23
Хантингтон
14
Фишер
8
Каннингэм
3
Сперр
4
Пирсон
14
Джонсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
47
Робинсон
24
Магуайр
3-2-2-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
32
Хант
5
Хатчинсон
21
Бойд
10
Беннэн
29
Роудс
45
Форестьери
24
Магуайр
12
Галлахер
12
Галлахер
24
Магуайр
8
Брауне
9
Хагилл
9
Хагилл
8
Брауне
5
Хатчинсон
3
Джонс
3
Джонс
5
Хатчинсон
21
Бойд
23
Уоллес
23
Уоллес
21
Бойд
29
Роудс
88
Хупер
88
Хупер
29
Роудс
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Престон - Шеффилд Уэнсдэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Дипдэйл
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